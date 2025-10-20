Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Estado del clima

Pronóstico para la mañana en San Luis

Este lunes 20 de octubre de 2025, el clima en San Luis se presentará con un estado parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 7.5°C, ofreciendo una frescura propia de la temporada. La humedad alcanzará un nivel máximo del 66%, proporcionando una sensación ligeramente húmeda en el ambiente. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas ocasionales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Al acercarse la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán un carácter parcialmente nuboso, mientras la temperatura máxima llegará a los 17.7°C. A medida que el día transcurra hacia la noche, el nivel de humedad variará mínimamente. Se recomienda tener un abrigo ligero a mano, dado que los vientos del noreste persistirán con una velocidad de 22 km/h, asegurando una brisa constante hasta el anochecer. No se prevén precipitaciones significativas durante la jornada.