Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Tiempo en Santa Cruz

El clima en Santa Cruz hoy mostrará un día parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas estén alrededor de los 3.4°C y que las máximas alcancen los 7.3°C. A lo largo de la mañana, el viento tendrá una velocidad media de 16 km/h. La humedad relativa será notablemente alta, rondando el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, en Santa Cruz seguirá siendo un día mayormente nublado. Las temperaturas variarán entre 3.4°C y 7.3°C. Los vientos podrían alcanzar los 25 km/h, otorgando una sensación térmica más baja. Mantente atento a posibles intervalos ventosos al final del día. Si planeas observar el cielo esta noche, ten en cuenta que la puesta del sol será a las 17:34 horas, y la salida de la luna será a las 16:26 horas. Además, se prevé luna menguante, lo cual podría influir en ciertas actividades al aire libre.