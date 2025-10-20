Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima Santa Fe

En Santa Fe, el clima para la mañana del lunes viene con características predominantemente nubladas. Durante esta franja del día, se estiman temperaturas mínimas de 7.9°C, alcanzando una humedad relativa del 62%. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas en la mañana, por lo que el riesgo de lluvia es mínimo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Pasadas las horas del mediodía, las condiciones meteorológicas en Santa Fe verán un leve cambio. Las temperaturas máximas previstas son de 18.5°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y los vientos se establecerán con una velocidad moderada de hasta 21 km/h. Para estas horas tampoco se prevé lluvia, pero la humedad se elevará al 85%, haciendo que las condiciones sean algo más húmedas comparadas con la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

En el ámbito astronómico, el amanecer está programado para las 07:59, mientras que el atardecer se producirá a las 18:06. El amanecer y atardecer ofrecen excelentes oportunidades para disfrutar de estos eventos naturales con cielos mayormente despejados.