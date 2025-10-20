Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de octubre de 2025

Clima Santa Fe
lunes, 20 de octubre de 2025, 06:05

En Santa Fe, el clima para la mañana del lunes viene con características predominantemente nubladas. Durante esta franja del día, se estiman temperaturas mínimas de 7.9°C, alcanzando una humedad relativa del 62%. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas en la mañana, por lo que el riesgo de lluvia es mínimo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Pasadas las horas del mediodía, las condiciones meteorológicas en Santa Fe verán un leve cambio. Las temperaturas máximas previstas son de 18.5°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y los vientos se establecerán con una velocidad moderada de hasta 21 km/h. Para estas horas tampoco se prevé lluvia, pero la humedad se elevará al 85%, haciendo que las condiciones sean algo más húmedas comparadas con la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de octubre de 2025

En el ámbito astronómico, el amanecer está programado para las 07:59, mientras que el atardecer se producirá a las 18:06. El amanecer y atardecer ofrecen excelentes oportunidades para disfrutar de estos eventos naturales con cielos mayormente despejados.