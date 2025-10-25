Elecciones legislativas 2025: ¿se puede votar igual pese a no haber participado de los últimos comicios?

Hay que tener en cuenta que no haber ido a votar trae consecuencias de multas económicas, además de complicaciones administrativas. ¿Se puede participar en estas elecciones legislativas?

¿Las personas se pueden borrar del padrón electoral? Foto: NA

A horas de las elecciones legislativas en Argentina que definirán 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores, surge la duda acerca de la participación ciudadana en los comicios. Una de ellas es qué sucede si no se fue a votar en los últimos comicios y si esto inhabilita a las personas a ejercer su derecho este 26 de octubre.

La importancia de estos comicios radica en que podrían cambiar la configuración actual del Congreso Nacional, lo que implica que podría definir el futuro político de la Argentina para los próximos dos años.

¿Qué pasa si no se fue a votar en anteriores elecciones?

¿Se puede votar en estas elecciones legislativas si no se votó la última vez?

La respuesta a esa pregunta, basada en el derecho fundamental de los ciudadanos de votar, es sí. Se puede votar en estas elecciones legislativas del 26 de octubre pese a no haberse presentado a votar en los últimos comicios.

Es que la Justicia Nacional Electoral no veta a las personas entre 18 y 70 años del padrón, aunque hayan estado ausentes del proceso electoral anterior.

De todos modos, el Código Nacional Electoral mantiene las multas económicas por no haber participado de la anterior elección para con aquellos ciudadanos que se ausentaron. Y esas personas siguen incluidas en un registro de infractores.

Elecciones legislativas. Foto: NA.

Para salir del mismo, la única forma de hacerlo es con el pago de la multa correspondiente, si es que no se tiene una justificación válida que acredite la ausencia a la hora de tener que haber ido a votar. Esta justificación se debió haber presentado antes de los 60 días hábiles posteriores a la elección.

Entre las justificaciones válidas para no haber ido a votar, están (siempre respaldadas con documentación pertinente):

Problemas de salud/enfermedad .

Estar a más de 500 kilómetros de distancia de la mesa de votación.

El artículo 125 plantea que, en la actualidad, las multas oscilan entre los $50 y los $500, dependiendo de la cantidad de faltas que acumule esa persona.

Si una persona no fue a votar puede enfrentar multas económicas y problemas administrativos. Foto: Gobierno de Misiones

Pero en caso de no pagar estos montos, el ciudadano también podría enfrentar complicaciones administrativas, lo que le dificultarían para llevar a cabo determinados trámites.

Es que la Justicia Electoral podría bloquear las posibilidades de que esta persona lleve a cabo trámites en entidades gubernamentales. Tampoco estarían habilitados para ejercer cargos públicos durante un período determinado de tiempo.

