Elecciones legislativas 2025: ¿se puede votar igual pese a no haber participado de los últimos comicios?
A horas de las elecciones legislativas en Argentina que definirán 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores, surge la duda acerca de la participación ciudadana en los comicios. Una de ellas es qué sucede si no se fue a votar en los últimos comicios y si esto inhabilita a las personas a ejercer su derecho este 26 de octubre.
La importancia de estos comicios radica en que podrían cambiar la configuración actual del Congreso Nacional, lo que implica que podría definir el futuro político de la Argentina para los próximos dos años.
¿Se puede votar en estas elecciones legislativas si no se votó la última vez?
La respuesta a esa pregunta, basada en el derecho fundamental de los ciudadanos de votar, es sí. Se puede votar en estas elecciones legislativas del 26 de octubre pese a no haberse presentado a votar en los últimos comicios.
Es que la Justicia Nacional Electoral no veta a las personas entre 18 y 70 años del padrón, aunque hayan estado ausentes del proceso electoral anterior.
De todos modos, el Código Nacional Electoral mantiene las multas económicas por no haber participado de la anterior elección para con aquellos ciudadanos que se ausentaron. Y esas personas siguen incluidas en un registro de infractores.
Para salir del mismo, la única forma de hacerlo es con el pago de la multa correspondiente, si es que no se tiene una justificación válida que acredite la ausencia a la hora de tener que haber ido a votar. Esta justificación se debió haber presentado antes de los 60 días hábiles posteriores a la elección.
Entre las justificaciones válidas para no haber ido a votar, están (siempre respaldadas con documentación pertinente):
- Problemas de salud/enfermedad.
- Estar a más de 500 kilómetros de distancia de la mesa de votación.
El artículo 125 plantea que, en la actualidad, las multas oscilan entre los $50 y los $500, dependiendo de la cantidad de faltas que acumule esa persona.
Pero en caso de no pagar estos montos, el ciudadano también podría enfrentar complicaciones administrativas, lo que le dificultarían para llevar a cabo determinados trámites.
Es que la Justicia Electoral podría bloquear las posibilidades de que esta persona lleve a cabo trámites en entidades gubernamentales. Tampoco estarían habilitados para ejercer cargos públicos durante un período determinado de tiempo.
Hora por hora, dónde y a qué hora votan los principales candidatos y dirigentes políticos
- Gonzalo Roca votará a las 8:30 en la Escuela General San Martín de San Javier, en Juan Esteban Arias Cabrera S/N de Córdoba.
- Guillermo Francos votará a las 9 hs en el Edificio Santo Tomás Moro de la UCA, en Puerto Madero: Avenida Alicia Moreau de Justo 1400.
- Mariano Recalde votará a las 09 hs en la Escuela N° 15 Arzobispo Mariano Espinosa, en Barracas: Av. Montes de Oca 807.
- Joaquín Benegas Lynch votará las 9:30 en la Escuela n°1 de La Paz. Entre Ríos, San Martín 1301.
- Diego Santilli votará a las 09:30 en las Escuela EP N° 11, ubicada en French 573, Los Troncos del Talar (Tigre).
- Martín Lousteau votará a las 9.30 hs en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en el barrio de Palermo: Jorge Luis Borges 1851.
- Cristian Ritondo votará a las 10 en el colegio M de Guadalupe, en General Pacheco, Tigre: Avenida de los Constituyentes 2824.
- Jorge Taiana votará a las 10 en el Colegio María Santísima de la Luz ubicado en Miguel de Azcuénaga 1870, Vicente López.
- Axel Kicillof votará a las 10:30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 n° 962, esquina 51.
- Itai Hagman votará a las 10:30 en la Escuela N° 23 Canadá, en Parque Chacabuco: Cachimayo 1735.
- Rogelio Frigerio votará a las 10:30 en la Escuela Provincial 1, Gregoria de San Martín, en Villa Paranacito: Av. Entre Ríos 242.
- Javier Milei votará a las 11 en la UTN, ubicada en Medrano 951 (Almagro).
- Federico Sturzenegger votará a las 11:30 en la Escuela República de Bolivia, en el barrio de Barracas: Hornos 530.
- Luis Petri votará a las 12 hs en la Escuela N°4-084, Libertador Simón Bolívar en la Ciudad de San Martín Mendoza: French 870
- Sebastián Pareja votará a las 12:30 en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora: Belgrano 55.
- Patricia Bullrich votará a las 14 en el Auditorio de La Rural, en el barrio de Palermo: avenidas Santa Fe y Sarmiento.
- Verónica Magario emitirá su voto a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo, ubicado en General Ocampo n° 3052, La Matanza.
- Virginia Gallardo votará a las 17 en la Escuela N°3, San Cayetano, Corrientes: Santa Clara de Asís S/N.
- Manuel Adorni votará con horario a definir en el Instituto San Judas Tadeo, en Parque Chacabuco: Somellera 1720.