Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 25 de octubre de 2025

Hoy en Tucumán, el clima se presenta con condiciones de cielo parcamente nublado por la mañana. Las temperaturas fluctuaran entre los 8.5°C y máximas que podrían alcanzar los 22.4°C. La humedad relativa del aire será de un 80%, por lo que se podría sentir un ambiente cálido y húmedo. La velocidad del viento podría llegar a los 4 km/h, proporcionando una brisa leve.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En el transcurso de la tarde y noche, las nubes cubrirán parcialmente el cielo pero se espera que el día permanezca mayormente sin lluvia. A medida que la tarde avanza, las temperaturas se mantendrán agradables, descendiendo moderadamente hacia la noche. A lo largo de esta parte del día, los vientos podrían intensificarse un poco más llegando hasta los 7 km/h en ciertas partes, manteniendo una ligera brisa en la región.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 25 de octubre de 2025. Según los pronósticos, el sol aparecerá sobre el horizonte a las 07:33 y se ocultará al final del día a las 18:35, ofreciendo un día de más de 11 horas de luz diurna.

