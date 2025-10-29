Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

miércoles, 29 de octubre de 2025

En Ciudad De Buenos Aires, el clima para hoy muestra condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevé una temperatura mínima de 8.6°C, lo cual proporciona una suave frescura matutina. A lo largo de las primeras horas del día, se pronostica una leve brisa con dirección variable, alcanzando máximas de hasta 5 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas en Ciudad De Buenos Aires cambiarán ligeramente. La temperatura máxima alcanzará los 16°C, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda prestar atención a posibles vientos racheados que podrían alcanzar velocidades de hasta 12 km/h. A medida que el día llegue a su fin, el cielo se mantendrá pintado de nubes que comprometerán el calor radiante del sol.

Observaciones astronómicas: Por la noche, destaque especial para los interesados en astronomía, la puesta del sol será a las 17:50 y se espera una luna creciente iluminando el firmamento. Es una excelente oportunidad para observar el cielo y disfrutar del silencio nocturno.