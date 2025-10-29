Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

El tiempo hoy

El clima en Corrientes este miércoles 29 de octubre de 2025 presenta condiciones de interés para quienes quieran planificar su día. Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.2°C, y aunque no se espera precipitación, es recomendable mantenerse abrigado debido a la humedad del 44% y vientos suaves que alcanzan los 6 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En horas de la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán siendo mayormente nubosas. Se registrará un incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18.8°C. Aunque no se estiman precipitaciones para estas horas, la humedad relativa alcanzará un 94%. Los vientos serán moderados, con velocidades que rondan los 9 km/h. Este clima es propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando uno esté preparado para el viento ocasional.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 29 de octubre de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, la salida del sol está prevista para las 07:08, mientras que la puesta será a las 18:08. Estos datos son útiles para ajustar cualquier actividad que dependa de la luz diurna.