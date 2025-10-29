Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025
Para hoy en Mendoza, el clima se prevé parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas estarán entre los 6.6°C como mínima y 17.5°C como máxima. La humedad alcanzará un nivel de 62%, lo que implica un ambiente no muy seco pero tampoco excesivamente húmedo. El viento soplará con una velocidad promedio de hasta 11 km/h, por lo que no se esperan fuertes rachas en horas matutinas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde y noche, Mendoza seguirá con una tendencia de cielos parcialmente nubosos, manteniendo un ambiente estable. Sin embargo, la temperatura experimentará un leve descenso llegando a los 13°C como valor más bajo durante la noche. El viento podría alcanzar los 13 km/h, lo que aún se considera dentro de un rango moderado para actividades al aire libre.