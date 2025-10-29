Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Clima hoy

Para hoy en Mendoza, el clima se prevé parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas estarán entre los 6.6°C como mínima y 17.5°C como máxima. La humedad alcanzará un nivel de 62%, lo que implica un ambiente no muy seco pero tampoco excesivamente húmedo. El viento soplará con una velocidad promedio de hasta 11 km/h, por lo que no se esperan fuertes rachas en horas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, Mendoza seguirá con una tendencia de cielos parcialmente nubosos, manteniendo un ambiente estable. Sin embargo, la temperatura experimentará un leve descenso llegando a los 13°C como valor más bajo durante la noche. El viento podría alcanzar los 13 km/h, lo que aún se considera dentro de un rango moderado para actividades al aire libre.