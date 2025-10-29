Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Clima y tiempo

En la clima de hoy en Salta se anticipa un cielo parcialmente nuboso durante toda la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 3.4°C, brindando un ambiente fresco para iniciar el día. Aunque las probabilidades de precipitación son bajas, no se descarta un cambio repentino debido a la naturaleza impredecible del clima en esta región. Los vientos soplarán con una velocidad media de 8 km/h, contribuyendo a una sensación térmica ligeramente más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 21.2°C. El cielo continuará mostrando intervalos de nubes con claros, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre. Al caer la noche, el termómetro descenderá gradualmente, haciendo necesario abrigarse adecuadamente si planea estar fuera. La humedad del aire alcanzará un nivel máximo de 91%, por lo que los alérgicos deberán tomar precauciones adicionales.