Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Clima hoy

Clima en San Juan esta mañana

Hoy en San Juan, disfrutaremos de una mañana parcialmente nubosa. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, mientras que la humedad se ubicará en un nivel moderado del 45%. Habrá vientos leves provenientes del sureste con una velocidad de hasta 11 km/h, lo cual proporciona una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 20.4°C, y aunque no se prevé precipitación, es importante estar atentos a cualquier cambio. Durante la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una leve disminución en el viento, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila. No se esperan cambios meteorológicos significativos, así que aprovecha para planificar actividades al aire libre.

Recuerda siempre estar informado sobre el clima antes de salir de casa.