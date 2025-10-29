Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 29 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

Durante la mañana, se espera que el clima tenga condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas en torno a los 3.4°C. A lo largo de la mañana, los vientos serán predominantes, alcanzando una velocidad máxima de 30 km/h. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 80%, lo cual podría incrementar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, las condiciones continuarán parcialmente nubosas. Las temperaturas podrían subir un poco, situándose cerca de los 7.3°C como máximo. Es importante señalar que el clima será acompañado por vientos que seguirán moderados, manteniendo velocidades de 22 km/h, mientras que los gustos del viento podrían intensificarse brevemente. No se espera lluvia para el día de hoy.

El amanecer fue a las 09:40 y se espera que el atardecer ocurra alrededor de las 17:34. Este ciclo del sol es un punto clave para planificar actividades al aire libre, sobre todo para quienes prefieren disfrutar del suave clima matinal antes de que las nubes cubran el cielo por completo.