Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

domingo, 2 de noviembre de 2025, 06:00

Pronóstico del clima para la mañana

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima alcanzará los 5.6°C, mientras que la máxima rozará los 15.7°C. La humedad relativa en el ambiente será elevada, alrededor del 92%, y los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, el tiempo continuará siendo variable. Por la tarde, se mantendrán las condiciones de nubosidad ligera con una sensación térmica que no superará los 15.7°C. Al caer la noche, el viento disminuirá ligeramente pero seguirá siendo perceptible, contribuyendo a una noche fresca.