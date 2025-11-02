Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima Local

Pronóstico del clima para la mañana

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima alcanzará los 5.6°C, mientras que la máxima rozará los 15.7°C. La humedad relativa en el ambiente será elevada, alrededor del 92%, y los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, el tiempo continuará siendo variable. Por la tarde, se mantendrán las condiciones de nubosidad ligera con una sensación térmica que no superará los 15.7°C. Al caer la noche, el viento disminuirá ligeramente pero seguirá siendo perceptible, contribuyendo a una noche fresca.