Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima en Córdoba

El clima en Córdoba para este domingo promete ser variado. Durante la mañana, las condiciones serán principalmente parcialmente nubladas. Las temperaturas mínimas se situarán en 7.3°C mientras que el pronóstico sugiere una máxima de 21.9°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad alcanzará el 54%. Los vientos serán moderados, llegando a una velocidad máxima de 19 km/h, lo cual es ideal para quienes planeen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. La temperatura bajará un poco, y es probable que sientas un ligero frescor al anochecer. El viento persistirá, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, aunque no se anticipan lluvias. Para observadores astronómicos, el sol se pondrá a las 18:21, seguido de un amanecer a las 08:12 del día siguiente, domingo 2 de noviembre de 2025.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025

El sol se levantará para iluminar la ciudad a las 08:12 horas y se despedirá a las 18:21 horas. Esto ofrece un buen margen de luz diurna para disfrutar de las actividades diurnas.