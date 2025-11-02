Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025
El clima en Córdoba para este domingo promete ser variado. Durante la mañana, las condiciones serán principalmente parcialmente nubladas. Las temperaturas mínimas se situarán en 7.3°C mientras que el pronóstico sugiere una máxima de 21.9°C. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad alcanzará el 54%. Los vientos serán moderados, llegando a una velocidad máxima de 19 km/h, lo cual es ideal para quienes planeen actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. La temperatura bajará un poco, y es probable que sientas un ligero frescor al anochecer. El viento persistirá, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, aunque no se anticipan lluvias. Para observadores astronómicos, el sol se pondrá a las 18:21, seguido de un amanecer a las 08:12 del día siguiente, domingo 2 de noviembre de 2025.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025
El sol se levantará para iluminar la ciudad a las 08:12 horas y se despedirá a las 18:21 horas. Esto ofrece un buen margen de luz diurna para disfrutar de las actividades diurnas.