Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Previsión meteorológica

Hoy en Formosa, el clima se presentará con condiciones mayormente estables durante la mañana. Espere un ambiente fresco con temperaturas mínimas que rondarán los 7.9°C. Aunque las nubes dominarán buena parte del cielo, no se prevén precipitaciones en las primeras horas del día, y la humedad podría alcanzar el 96%. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad media de hasta 9 km/h, contribuyendo a una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

A medida que avance la tarde, la temperatura subirá hasta los 20.5°C. El cielo estará parcialmente nuboso, pero sin probabilidad de lluvias. La velocidad del viento permanecerá relativamente baja, con ráfagas ocasionales que no superarán los 17 km/h. La humedad será algo alta, alcanzando el 41%, proporcionando una ligera sensación de bochorno durante el día.

La luna se encuentra en una fase menguante, con un amanecer de 07:37 y una puesta de sol a las 18:08.