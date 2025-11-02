Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

El clima en Jujuy para hoy, domingo 2 de noviembre de 2025, se presenta con un cielo parcialmente nuboso a lo largo del día. Por la mañana, se esperan temperaturas mínimas de 4.2°C, lo que implica un inicio del día frío. Sin reglas de precipitación significativas, el ambiente se mantendrá relativamente húmedo con niveles de humedad rondando el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas no mostrarán cambios drásticos. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, creando un ambiente más suave en comparación con el inicio del día. Sin embargo, se recomienda mantenerse atento a los vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 10 km/h, con ráfagas llegando a 13 km/h. La posibilidad de precipitación es prácticamente nula, por lo que se espera un día seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Estos tiempos brindan un día relativamente extenso para disfrutar de actividades al aire libre bajo el cielo parcialmente nuboso de Jujuy. Es importante señalar que con la humedad alta, el confort térmico podría disminuir hacia el final de la jornada.