Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima La Rioja

En la mañana de este domingo 2 de noviembre de 2025, La Rioja amanece con un clima fresco, esperando un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima llegará a los 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 21.1°C. Los vientos serán suaves, con ráfagas que pueden llegar a 13 km/h, creando un día agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y la noche, se anticipa que el tiempo en La Rioja continúe siendo parcialmente nuboso. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, siempre es recomendable llevar una campera ligera por si bajan las temperaturas. La sensación térmica será un poco más fría debido a las corrientes de viento que se esperan.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:18, mientras que el anochecer llegará a las 18:35. Este otoño, los días empiezan a hacerse más cortos, pero todavía queda tiempo para disfrutar del aire libre en el hermoso entorno de La Rioja.