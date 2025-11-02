Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima comenzará con una mañana agradable. El cielo estará parcialmente nuboso y las temperaturas mínimas llegarán hasta los 6.6°C. La humedad se mantendrá en torno al 62%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. No se espera lluvia durante la mañana, y los vientos soplarán suaves a una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nuboso y las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 17.5°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que los planes al aire libre son ideales. La humedad se mantendrá constante, y los vientos, aunque aumentarán ligeramente, no superarán los 17 km/h. Hacia la noche, se mantendrán condiciones similares, con viento moderado y cielos parcialmente despejados.