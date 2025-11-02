Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima en Neuquén

Hoy en Neuquén, el día comienza con un clima fresco. Durante la mañana, la temperatura mínima se espera alrededor de los 4.9°C con cielos parcialmente nubosos. La humedad máxima se situará en el 75%, haciendo que el aire se sienta húmedo. La velocidad del viento alcanzará hasta los 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Hasta el momento, no hay probabilidad de precipitaciones lo que permite un comienzo de jornada tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, las condiciones climáticas continuarán en un patrón similar. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17°C, brindando un ambiente más cálido. El viento podría intensificarse ligeramente, con ráfagas máximas de hasta 27 km/h. Aunque se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, aún prevalece una baja probabilidad de lluvias. El atardecer será alrededor de las 18:16 horas, ofreciendo un cierre de día sereno con temperaturas moderadas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 2 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá temprano a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, brindando aproximadamente 10 horas de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse observando el cielo desde un lugar cómodo.