Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima Salta
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 2 de noviembre de 2025, 06:03

Pronóstico del clima para hoy en la mañana en Salta

En la mañana de este domingo en Salta, se espera un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 15°C, brindando un ambiente templado al comienzo del día. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento alcanzará un máximo de 8 km/h, lo que puede ayudar a mitigar el leve calor matutino. La humedad relativa es esperada en el 47%, haciendo que el aire se sienta fresco y más ligero, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las temperaturas llegarán hasta los 21°C, con cielos que continuarán parcialmente nublados. Los vientos serán más calmos que en la mañana, sin superar los 8 km/h. En la noche, las condiciones del clima se mantendrán estables, con bajas probabilidades de precipitación, permitiendo que las actividades nocturnas se desarrollen sin inconvenientes mayores.