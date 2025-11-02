Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima Salta

Pronóstico del clima para hoy en la mañana en Salta

En la mañana de este domingo en Salta, se espera un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 15°C, brindando un ambiente templado al comienzo del día. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento alcanzará un máximo de 8 km/h, lo que puede ayudar a mitigar el leve calor matutino. La humedad relativa es esperada en el 47%, haciendo que el aire se sienta fresco y más ligero, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las temperaturas llegarán hasta los 21°C, con cielos que continuarán parcialmente nublados. Los vientos serán más calmos que en la mañana, sin superar los 8 km/h. En la noche, las condiciones del clima se mantendrán estables, con bajas probabilidades de precipitación, permitiendo que las actividades nocturnas se desarrollen sin inconvenientes mayores.