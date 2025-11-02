Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima diario

En la mañana de hoy en San Juan, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, brindando una mañana fresca. La humedad se mantendrá entre un 33% a 61%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad máxima de 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y la noche, se espera que el clima continúe similar, con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 20.4°C. La humedad podría alcanzar el 61% y los vientos mantendrán su fuerza, con ráfagas máximas de hasta 11 km/h. Se recomienda permanecer atento a los cambios en la velocidad del viento, especialmente durante la noche.

Además, el día será propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas para protegerse del sol cuando se presente.