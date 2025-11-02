Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima hoy

Para comenzar el día en San Luis, el clima presentará un panorama parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán máximas de 17.7°C durante la mañana. La humedad jugará un papel importante, manteniéndose en torno al 66%, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, brindando un inicio de día agradable, sin probabilidades de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el clima continuará con condiciones de parcial nubosidad, mientras que la temperatura tenderá a descender gradualmente hacia la noche, con mínimos de 7.5°C previstos. La humedad se mantendrá estable y se espera que los vientos disminuyan ligeramente, fluctuando en torno a los 36 km/h en forma de ráfagas más intensas. Durante la noche, no se esperan cambios significativos ni precipitaciones, proporcionando un cierre de día tranquilo.

Observaciones astronómicas de San Luis

Durante este domingo 2 de noviembre de 2025, el sol hará su aparición a las 08:25 y despedirá la jornada con su puesta a las 18:24. Mientras tanto, si nos fijamos en la actividad lunar, se producirá el amanecer de la luna a las 17:56, buscando iluminar la noche de la provincia.