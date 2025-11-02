Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima del día

El clima en Santa Cruz esta mañana

Durante la mañana, Santa Cruz experimentará clima mayormente nuboso, con intervalos de sol ocasionales. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.7°C. Habrá un ligero viento del noreste que alcanzará velocidades de hasta 29 km/h. La humedad se mantendrá en niveles del 90%. Es recomendable tener a mano un abrigo ligero, ya que el aire puede sentirse fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, la nubosidad persistirá, pero se espera una leve mejoría con algunas aperturas de sol. Las temperaturas estarán cerca de los 7.3°C. Por la noche, el viento podría incrementar ligeramente su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h. La sensación térmica será más fría, así que abríguese adecuadamente si planea salir.

Nota: Siempre es prudente consultar las actualizaciones del pronóstico durante el día para estar bien preparado ante cualquier cambio climático inesperado.