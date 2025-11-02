Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 2 de noviembre de 2025

Clima del día
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 2 de noviembre de 2025, 06:03

El clima en Santa Cruz esta mañana

Durante la mañana, Santa Cruz experimentará clima mayormente nuboso, con intervalos de sol ocasionales. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.7°C. Habrá un ligero viento del noreste que alcanzará velocidades de hasta 29 km/h. La humedad se mantendrá en niveles del 90%. Es recomendable tener a mano un abrigo ligero, ya que el aire puede sentirse fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, la nubosidad persistirá, pero se espera una leve mejoría con algunas aperturas de sol. Las temperaturas estarán cerca de los 7.3°C. Por la noche, el viento podría incrementar ligeramente su velocidad, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h. La sensación térmica será más fría, así que abríguese adecuadamente si planea salir.

Nota: Siempre es prudente consultar las actualizaciones del pronóstico durante el día para estar bien preparado ante cualquier cambio climático inesperado.