Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 3 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Este lunes, el clima en Buenos Aires estará marcado por un cielo parcialmente nuboso a lo largo del día. Por la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 5.6°C, con vientos de hasta 21 km/h. Puede que experimentemos intervalos de sol y nubes dispersas, pero no se espera lluvia significativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15.7°C. La humedad estará alrededor del 92%, y los vientos podrían alcanzar picos de hasta 21 km/h. Al caer la noche, las condiciones permanecerán similares, con un leve descenso en las temperaturas pero sin cambios drásticos. No se pronostica lluvia, por lo que será una velada tranquila bajo un cielo parcialmente cubierto.

