Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 3 de noviembre de 2025

Pronóstico del día

Hoy en Catamarca, comenzamos la jornada con un clima fresco, ya que las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C. Se espera que el día permanezca con cielos parcialmente nubosos y la máxima alcanzará los 23.7°C. A lo largo de la mañana, el viento soplará con una intensidad que podría alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá presentando nubes dispersas, pero la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, brindando tranquilidad para quienes tengan actividades al aire libre. La humedad máxima estará en torno al 65%, por lo que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 3 de noviembre de 2025

El amanecer en Catamarca será a las 8:12 a.m. y el atardecer está pronosticado para las 5:53 p.m. Esto brinda un buen número de horas de luz para disfrutar de las actividades diurnas.