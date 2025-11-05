Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 5 de noviembre de 2025

El clima en Santa Cruz para la mañana de este 5 de noviembre de 2025 presentará un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas iniciarán desde los 3.4°C, y a medida que avance la mañana, pueden alcanzar un máximo de 7.3°C. Se anticipa una humedad máxima del 95%, y el viento, con una velocidad que podría alcanzar hasta 25 km/h, añade frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo podría continuar con nubosidad variable. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 7.3°C, manteniendo un clima fresco mientras el cielo se torna más despejado hacia la noche. La velocidad del viento disminuirá ligeramente, alcanzando los 16 km/h en su pico máximo durante la tarde. La humedad se espera que se mantenga alta en torno al 95%.

Un día perfecto para disfrutar con precaución debido a la nubosidad y temperaturas frescas en Santa Cruz. No olviden abrigarse adecuadamente.