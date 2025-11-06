Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima actual

Esta mañana, el clima en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con condiciones de nubosidad parcial, permitiendo vislumbrar algunos claros en el cielo. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 8.6°C, mientras que la humedad relativa se mantendrá en un nivel moderado del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y hacia la noche, las condiciones climáticas seguirán con características similares, mostrando un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas alcanzarán valores máximos cercanos a los 16°C. Además, los vientos serán predominantes del sector noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 8 km/h.