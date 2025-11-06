Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima actual

Hoy, Jujuy experimentará un día con clima parcialmente nuboso y vientos moderados. Durante la mañana, las temperaturas estarán frescas, rondando los 4.2°C, siendo ideal para abrigarse adecuadamente. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el termómetro alcanzará un máximo de 18.4°C. Se espera que el viento aumente ligeramente en intensidad, llegando hasta 13 km/h. Si bien no está pronosticada lluvia, la humedad rondará el 46%, creando una sensación más fresca hacia la noche.