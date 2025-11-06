Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima Diario

Esta mañana, Neuquén despertará con un clima parcialmente nuboso. Se prevé una temperatura mínima de 4.9°C en las primeras horas, subiendo gradualmente a lo largo de la mañana. La probabilidad de precipitaciones es escasa, por lo que se espera un día mayormente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C con cielos parcialmente cubiertos. El viento soplará moderadamente a una velocidad máxima de 27 km/h, con algunas rachas más fuertes que podrían alcanzar hasta 17 km/h. Hacia la noche, el clima seguirá sin cambios significativos, ofreciendo una agradable velada. Es un buen día para disfrutar al aire libre siempre y cuando te adaptes al viento, ya que la humedad se mantendrá alrededor del 75%, lo que podría aumentar la sensación de frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 6 de noviembre de 2025

El sol en Neuquén saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16 horas. Mientras tanto, la luna ofrecerá su espectáculo nocturno al salir a las 17:28 horas y se ocultará a las 08:22 del siguiente día.