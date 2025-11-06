Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima Salta

Para este clima matutino en Salta, se anticipan condiciones de cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. Durante la mañana, las cifras mínimas alcanzarán aproximadamente los 3.4°C. No se prevén precipitaciones significativas, por lo que solo habrá una ligera acumulación de humedad en el ambiente, alcanzando un nivel máximo del 91%. De igual manera, la velocidad del viento se mantendrá en un rango moderado, con ráfagas de alrededor de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, Salta experimentará una leve subida de la temperatura, con expectativas de alcanzar un máximo de 21.2°C. Las condiciones seguirán mayormente nubladas, aunque sin precipitaciones significativas. Los vientos se mantendrán constantes de forma leve a moderada, con una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad persistirá, pero sin alcanzar niveles preocupantes, lo que resultará en una atmósfera más cálida y cómoda para quienes realicen actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 6 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Salta está programado para las 07:28, y el atardecer se espera a las 18:40. Se aconseja a los observadores del cielo planificar sus actividades en torno a estas horas para maximizar la visibilidad de los eventos celestes.