Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima San Juan

Estado del tiempo para la mañana en San Juan

En la mañana de hoy en San Juan, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 9.2°C. El viento soplará desde el sur a una velocidad moderada, alcanzando máximas de hasta 11 km/h. Las probabilidades de precipitaciones son mínimas, por lo que se espera un inicio de día mayormente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que transcurre la tarde, las temperaturas máximas subirán hasta 20.4°C. El cielo mantendrá su cobertura de nubes parciales, mientras que la fuerza del viento podría incrementarse un poco más durante la tarde. Para la noche, las condiciones permanecerán similares, con una leve caída en las temperaturas. La humedad estará en un nivel cómodo, evitando situaciones de bochorno.