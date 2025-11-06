Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Clima diario

Clima en Santa Cruz hoy por la mañana

Este jueves en Santa Cruz, el día comienza con cielo parcialmente nuboso, una constante en el clima de la región durante esta época del año. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 3.4°C, mientras que los vientos se moverán a una velocidad promedio de 16 km/h. La humedad será del 95%, haciendo que la sensación sea fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar la tarde, se mantendrá el tiempo parcialmente nuboso. Las máximas no superarán los 7.3°C. Para quienes tengan actividades al aire libre, se recomienda llevar abrigo, ya que el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Durante la noche, las condiciones climáticas continuarán similares, con nubes dispersas y temperaturas en descenso. La velocidad del viento será sostenida, pero no tan intensa como para representar un inconveniente significativo.

El clima es una parte esencial de nuestra vida diaria, así que siempre es recomendable estar preparado para cualquier cambio inesperado.