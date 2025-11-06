Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Tiempo en Santa Fe

El clima en la mañana

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con condiciones mayormente despejadas durante la mañana. Las temperaturas se moverán en un rango entre 7.9°C y 18.5°C, proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá en torno al 76%, haciendo que el aire se sienta un poco más húmedo. Los vientos soplarán del noreste a una velocidad moderada, alcanzando hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares, aunque podrían aparecer algunas nubes pasajeras. Las temperaturas no variarán demasiado, con un pico máximo que no superará los 18.5°C. Se mantendrá una humedad del 76%, y el viento, aunque constante, disminuirá ligeramente en intensidad. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.