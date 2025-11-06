Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 6 de noviembre de 2025

Tiempo en Santa Fe
jueves, 6 de noviembre de 2025, 06:06

El clima en la mañana

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con condiciones mayormente despejadas durante la mañana. Las temperaturas se moverán en un rango entre 7.9°C y 18.5°C, proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá en torno al 76%, haciendo que el aire se sienta un poco más húmedo. Los vientos soplarán del noreste a una velocidad moderada, alcanzando hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares, aunque podrían aparecer algunas nubes pasajeras. Las temperaturas no variarán demasiado, con un pico máximo que no superará los 18.5°C. Se mantendrá una humedad del 76%, y el viento, aunque constante, disminuirá ligeramente en intensidad. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.