Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Clima Actual

Pronóstico del clima en Buenos Aires para hoy

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, el clima durante la mañana se espera con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 5.6°C. A lo largo del día, el viento alcanzará una velocidad máxima de 21 km/h, creando una sensación térmica de frescura durante las primeras horas. La presión atmosférica será estable, mientras que la humedad estará en un promedio del 55%, lo cual dará un ambiente agradable para salir a la intemperie.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Entrando la tarde, las nubes se irán disipando ligeramente, permitiendo algunos momentos de sol. La temperatura máxima llegará a 15.7°C, ideal para disfrutar actividades al aire libre. No se prevé lluvia, por lo que se recomienda aprovechar el clima outdoor. Algunos fenómenos astronómicos podrían verse en el cielo durante la noche debido a las condiciones favorables, aunque las nubes persistentes podrían limitar la visibilidad de estrellas.