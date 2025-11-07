Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025
Hoy, en la Ciudad De Buenos Aires, el clima durante la mañana estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 8.6°C. No se espera precipitación durante estas horas, y los vientos tendrán una velocidad media de 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 16°C y se mantendrán en ese rango hasta la noche. El viento se mantendrá en velocidades moderadas, oscilando alrededor de 22 km/h. La humedad tendrá una presencia importante, alcanzando hasta un máximo del 78% a lo largo del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 7 de noviembre de 2025
Este viernes, el sol <saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Estos horarios proporcionan un total de 9 horas y 53 minutos de luz, permitiendo todavía cierto margen para disfrutar las actividades al aire libre en la tarde.