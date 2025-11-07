Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Estado del clima

Hoy en Formosa, anticipamos un clima con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas fluctuarán desde una mínima de 7.9°C hasta alcanzar del mediodía en adelante los 20.5°C. La humedad relativa se mantendrá en un nivel considerablemente alto, lo cual es típico para la estación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Al entrar la tarde, las condiciones seguirán siendo un tanto inestables con cielos parcialmente despejados. Las máximas se mantendrán alrededor de 20.5°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, siempre es recomendable llevar un abrigo liviano en caso de variaciones rápidas en la temperatura. Los vientos se mantendrán a una velocidad media que podría llegar a 10 km/h hacia la noche.