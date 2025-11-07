Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

Hoy el clima en Jujuy se presentará con condiciones moderadamente agradables durante la mañana. La temperatura mínima alcanzará los 4.2°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca. La humedad relativa máxima se prevé en un 85%, garantizando un inicio del día con una sensación térmica ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas asciendan significativamente, pudiendo alcanzar un valor máximo de 18.4°C. El cielo estará parcialmente nuboso durante la tarde, volviendo a despejar levemente hacia la noche. Se prevé que los vientos aumenten su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, por lo que se recomienda no salir de casa sin un abrigo ligero. Durante la noche, la humedad será más pronunciada, rondando un 85%, lo que puede generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Jujuy se producirá a las 07:26, mientras que el sol se ocultará al atardecer a las 18:41, con un tiempo de luz solar extendiéndose por cerca de 11 horas. Adicionalmente, la luna saldrá a las 18:03 y se pondrá a las 07:26 del día siguiente, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar del cielo nocturno.