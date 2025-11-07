Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Hoy en La Pampa, se espera un clima con leve nubosidad durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.1°C y la humedad relativa alrededor del 40%. El viento estará presente con una velocidad de hasta 14 km/h, lo que hará sentir un ambiente fresco en las primeras horas del día. Aunque no se esperan precipitaciones al amanecer, es recomendable llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde y noche las condiciones climáticas serán similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 18.4°C como máximo. El viento se intensificará levemente, pudiendo alcanzar rachas de hasta 18 km/h. A pesar de que la probabilidad de lluvia es baja, un paraguas podría ser útil para prevenir cualquier sorpresa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 7 de noviembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08. Por otro lado, la luna hará su aparición a las 17:21 y se ocultará a las 07:59 del día siguiente. La fase lunar será de una luna menguante, ideal para disfrutar de un cielo nocturno despejado.