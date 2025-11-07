Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en San Juan, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas matutinas serán frías, llegando a los 9.2°C, lo que representa una mañana fresca. No se esperan precipitaciones en este momento del día, pero conviene abrigarse para salir temprano ya que el viento podría alcanzar hasta 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 20.4°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, asegurando una tarde agradable para actividades al aire libre. Al anochecer, las condiciones del clima no cambiarán significativamente; sin embargo, las temperaturas comenzarán a descender. El viento se mantendrá con ráfagas de hasta 11 km/h, por lo que es recomendable tener una prenda ligera a mano si planeas salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 7 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 18:37. Estos fenómenos astronómicos marcan el comienzo y fin del periodo diurno, influyendo en las actividades diarias de los ciudadanos. La salida de la luna será a las 17:55 y se ocultará a las 8:00 del día siguiente, lo que ofrece una buena oportunidad para observar el fascinante cielo nocturno de San Juan.