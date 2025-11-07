Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 7 de noviembre de 2025

viernes, 7 de noviembre de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo en San Luis

El clima hoy en San Luis será principalmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 7.5°C. Durante las primeras horas del día, la probabilidad de precipitación es baja, siendo del 0%. Sin embargo, se espera que la humedad ronde el 42%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h a través del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En horas de la tarde y la noche, el tiempo en San Luis continuará con condiciones parcialmente nubosas. Las máximas alcanzarán los 17.7°C. La velocidad del viento podría variar, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h. La humedad permanecerá en un nivel más elevado, alcanzando un 66%.