Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Condiciones climáticas

En Buenos Aires, el inicio del día se presenta con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de alrededor de 5.6°C como mínima, tal como lo indica el clima. Sin lluvia en el horizonte, la humedad permanece moderada a baja, oscilando en el 55%. Los vientos soplan a una velocidad moderada de hasta 10 km/h, lo que genera un ambiente fresco pero estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya en la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 15.7°C. El cielo continuará con esa tendencia nublada, pero sin precipitaciones a la vista. Durante el día, el viento será un factor predominante, alcanzando ráfagas de entre 16 a 21 km/h. La probabilidad de ver la salida o puesta del sol es baja debido a las nubes, así que no dejes el abrigo en casa cuando salgas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 8 de noviembre de 2025

Para todos aquellos que se interesan por las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 06:05 AM, mientras que el atardecer será a las 5:52 PM. Estos momentos son ideales para aquellos que disfrutan de las primeras luces del día y los atardeceres, aunque hay que considerar que la nubosidad podría afectar la visibilidad.