Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025
El clima en la mañana
En la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará principalmente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas en torno a los 8.6°C, ofreciendo una experiencia fresca para quienes madruguen. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 12 km/h, siendo recomendable abrigarse adecuadamente al salir. Para más información sobre el clima, consulta nuestras actualizaciones diarias.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
A medida que avance el día, hacia la tarde, se prevé un incremento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 16°C. Aunque las nubes seguirán presentes, no se esperan precipitaciones significativas. Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, y los vientos, que se mantendrán constantes, no superarán los 8 km/h. Recordamos que la humedad relativa se mantendrá alrededor del 62%, lo cual podría generar una sensación térmica más baja al caer la noche.