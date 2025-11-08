Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Clima urbano

El clima en la mañana

En la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará principalmente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas en torno a los 8.6°C, ofreciendo una experiencia fresca para quienes madruguen. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 12 km/h, siendo recomendable abrigarse adecuadamente al salir. Para más información sobre el clima, consulta nuestras actualizaciones diarias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día, hacia la tarde, se prevé un incremento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 16°C. Aunque las nubes seguirán presentes, no se esperan precipitaciones significativas. Durante la noche, la temperatura descenderá ligeramente, y los vientos, que se mantendrán constantes, no superarán los 8 km/h. Recordamos que la humedad relativa se mantendrá alrededor del 62%, lo cual podría generar una sensación térmica más baja al caer la noche.