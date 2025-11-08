Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Río Negro, se observará clima con posibilidades de ser mayormente despejado en la mañana. La temperatura mínima será de 6.8°C, mientras que el viento soplará con una velocidad promedio de 13 km/h. La humedad máxima esperada para el día es del 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, se prevé un cielo despejado, continuando las temperaturas con un máximo de 17.1°C. Los vientos serán suavemente a 13 km/h. Cabe destacar que no se esperan precipitaciones durante todo el día, lo que proporciona un día ideal para actividades al aire libre.