Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Informe diario

Este sábado, el clima en Salta estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 3.4°C. Se anticipan condiciones agradables para el inicio del día, siendo una buena oportunidad para actividades al aire libre con precaución debido a la humedad registrada en un 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, Salta continuará con un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán una máxima de 21.2°C. Los vientos soplarán desde el noreste a velocidades cercanas a los 8 km/h. Durante la noche, las condiciones seguirán siendo mayormente estables, ofreciendo una panorámica agradable con la puesta del sol programada alrededor de las 18:40 hs.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 8 de noviembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:03 hs y se ocultará a las 18:40 hs, ofreciendo un amanecer y ocaso que pueden ser disfrutados en diferentes partes de la ciudad.