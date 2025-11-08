Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Clima hoy

Hoy, el clima en San Juan estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C. Los vientos soplarán con una velocidad media máxima de 11 km/h, lo que aportará una brisa suave, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche, la temperatura máxima llegará a los 20.4°C, proporcionando un ambiente agradable. Los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 17 km/h, y la probabilidad de lluvias es escasa, manteniéndose en cero milímetros de precipitación. La humedad relativa del aire alcanzará un porcentaje máximo del 61%, contribuyendo a una sensación térmica confortable.