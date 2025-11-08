Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en San Luis, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, mientras que no se esperan precipitaciones importantes. El viento soplará con una intensidad de aproximadamente 12 km/h, lo que generará un ambiente fresco y agradable para quienes salgan temprano a realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, con una temperatura que alcanzará un máximo de 17.7°C. El viento seguirá presente, pero será más leve, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h. A medida que avance la noche, las condiciones climáticas no variarán considerablemente, y se conservará la estabilidad climatológica prevista para el día.

Observaciones astronómicas

Hoy en San Luis, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, en tanto que la luna saldrá a las 17:41 y se pondrá a las 07:56. Los aficionados a las observaciones astronómicas podrán disfrutar de una experiencia enriquecedora, siempre y cuando las condiciones nubosas lo permitan.