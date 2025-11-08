Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025
Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Cruz
Esta mañana en Santa Cruz, el clima se presenta parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 3.4°C. Se espera que el cielo mantenga una cobertura parcial de nubes a lo largo de la mañana. Los vientos soplan del noreste con una velocidad máxima de 25 km/h, aportando un aire fresco a la región. La humedad relativa es del 80%, lo que podría dar sensación de mayor frescura en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde, las condiciones en Santa Cruz seguirán con cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. La probabilidad de lluvias es baja, pero el viento continuará dominando con ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h. Hacia la noche, las condiciones serán similares, con vientos que podrían disminuir a 20 km/h, manteniendo un ambiente fresco con tendencia a nubosidad intermitente.