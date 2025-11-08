Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 8 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Cruz

Esta mañana en Santa Cruz, el clima se presenta parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 3.4°C. Se espera que el cielo mantenga una cobertura parcial de nubes a lo largo de la mañana. Los vientos soplan del noreste con una velocidad máxima de 25 km/h, aportando un aire fresco a la región. La humedad relativa es del 80%, lo que podría dar sensación de mayor frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, las condiciones en Santa Cruz seguirán con cielo parcialmente cubierto. La temperatura máxima alcanzará los 7.3°C. La probabilidad de lluvias es baja, pero el viento continuará dominando con ráfagas que pueden alcanzar los 30 km/h. Hacia la noche, las condiciones serán similares, con vientos que podrían disminuir a 20 km/h, manteniendo un ambiente fresco con tendencia a nubosidad intermitente.