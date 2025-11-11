Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima y temperatura

El día comenzará en Mendoza con un clima parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 6.6°C y 17.5°C. Durante la mañana, la humedad se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 62%, lo que podría generar una sensación de bochorno. No se esperan precipitaciones significativas. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que aportará cierta frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, y la temperatura no debería descender mucho de los valores matutinos, manteniéndose en torno a los 17°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando un máximo de 13 km/h, lo que proporcionará algo de alivio del calor del día. No hay probabilidad de lluvia para el resto de la jornada. La humedad general disminuirá ligeramente, lo que podría hacer que el aire se sienta algo más seco en comparación con la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 11 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 18:35, dando lugar a un día con buena cantidad de luz solar. La salida de la luna está programada para las 17:52, permitiendo destellos celestiales para aquellos interesados en observaciones astronómicas.