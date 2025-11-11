Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 11 de noviembre de 2025

Clima Diario

Clima actual en Santa Fe

Esta mañana en Santa Fe, el clima será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C que podría ascender hasta los 18.5°C al avanzar la jornada. Se espera que la humedad alcance un 85% y que los vientos se mantengan a una velocidad máxima de 11 km/h. La sensación térmica en general será agradable, aunque un poco fresca durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que el día continúa, el clima permanecerá parcialmente nuboso con vientos aumentando levemente su intensidad, llegando a ráfagas de hasta 21 km/h. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán alrededor de los 18°C durante las horas vespertinas y nocturnas. No se espera que la condición climática cambie drásticamente durante la noche, tornando el ambiente ideal para actividades al aire libre. Sin pronósticos de lluvia para hoy, los residentes pueden disfrutar de un clima estable.