Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

El clima en Córdoba hoy

En la mañana de hoy, el clima en Córdoba se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.3°C, brindando una sensación fresca para iniciar el día. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones significativas durante la mañana. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 12 km/h, manteniendo una atmósfera tranquila con humedad alcanzando un 31%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En horas de la tarde, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. Aunque el cielo estará parcialmente cubierto, se mantendrá estable sin lluvias en el horizonte. Los vientos continuarán con una velocidad de 19 km/h, proporcionando un clima propicio para actividades al aire libre.

Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, manteniendo una atmósfera templada y agradable para cerrar el día. No se anticipan cambios bruscos en el clima, asegurando una jornada sin sobresaltos climáticos en Córdoba.