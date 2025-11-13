Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

jueves, 13 de noviembre de 2025, 06:02

El clima en Córdoba hoy

En la mañana de hoy, el clima en Córdoba se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.3°C, brindando una sensación fresca para iniciar el día. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones significativas durante la mañana. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 12 km/h, manteniendo una atmósfera tranquila con humedad alcanzando un 31%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En horas de la tarde, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar un máximo de 21.9°C. Aunque el cielo estará parcialmente cubierto, se mantendrá estable sin lluvias en el horizonte. Los vientos continuarán con una velocidad de 19 km/h, proporcionando un clima propicio para actividades al aire libre.

Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, manteniendo una atmósfera templada y agradable para cerrar el día. No se anticipan cambios bruscos en el clima, asegurando una jornada sin sobresaltos climáticos en Córdoba.