Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 13 de noviembre de 2025

Clima Formosa

Hoy, el clima en Formosa será parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, con vientos alcanzando una velocidad máxima de 9 km/h. La humedad podría llegar hasta el 96%. Se recomienda llevar abrigo ligero debido al fresco matutino, aunque no se espera lluvia durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, el cielo continuará con nubes dispersas. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 20.5°C, creando una jornada agradable. La intensidad del viento se mantendrá estable, con máximos de 9 km/h, asegurando una brisa refrescante. No se prevén precipitaciones, lo cual asegurará un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Por último, para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:02 y el atardecer cerrará el día a las 18:08, permitiendo disfrutar de cielos despejados en la mayor parte de la jornada.